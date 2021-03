Americas’s Cup day 5 | Nuova Zelanda si aggiudica la gara 7

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il rinvio di ieri per mancanza di vento, si è apertoCup day 5 con la disputa di7 la quarta giornata di regate della finale della 36/a America’s Cup di vela, fra New Zealand e Luna Rossa, nel mitico golfo di Hauraki, ad Auckland. Si riparte dal 3-3 dell’altro ieri dopo la terza giornata di match race.Cup day 5: laporta a casa la7 Oggi il vento è più forte rispetto a ieri, più stabile e intorno ai 10 nodi. Ottima partenza per Luna Rossa, subito in testa con il timoniere australiano James Spithill più aggressivo che mai. Come sempre però l’imbarcazione dellasi è rivelata più veloce e al terzo lato ha iniziato a portare a casa la. Persa da Luna Rossa con 58 ...