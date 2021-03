America’s Cup, Vasco Vascotto: “Abbiamo perso 2 punti ma non ci arrendiamo. Oggi bisogna urlare siamo italiani a testa alta” (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ stata una giornata estremamente difficile per Luna Rossa che prima si è vista rimontare, dopo un’ottima partenza, poi a causa di un buco di vento ha perso oltre 4? da New Zealand. L’equipaggio italiano ora deve recuperare da una situazione di 5-3 ma come insegna la storia dell’America’s Cup le rimonte sono possibili. Il coach di Team Prada Pirelli, Vasco Vascotto, nel momento di difficoltà ha voluto lanciare un segnale forte sia ai compagni di squadra che a tutti i tifosi italiani: “Abbiamo perso 2 punti ma non siamo qui per arrenderci. Non un giorno, non un mese, non un anno ……3 anni !!! Oggi è il momento di salire su quel benedetto carro: dopo 2 sconfitte! Perché, magari voi non lo sapete, ma io dei ragazzi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ stata una giornata estremamente difficile per Luna Rossa che prima si è vista rimontare, dopo un’ottima partenza, poi a causa di un buco di vento haoltre 4? da New Zealand. L’equipaggio italiano ora deve recuperare da una situazione di 5-3 ma come insegna la storia dell’Cup le rimonte sono possibili. Il coach di Team Prada Pirelli,tto, nel momento di difficoltà ha voluto lanciare un segnale forte sia ai compagni di squadra che a tutti i tifosi: “ma nonqui per arrenderci. Non un giorno, non un mese, non un anno ……3 anni !!!è il momento di salire su quel benedetto carro: dopo 2 sconfitte! Perché, magari voi non lo sapete, ma io dei ragazzi del ...

