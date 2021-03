America’s Cup, ultima regata accorciata: i motivi. La regola dei 45?: New Zealand non avrebbe vinto (Di lunedì 15 marzo 2021) Team New Zealand ha vinto una drammatica e imprevedibile gara-8 della America’s Cup. I Kiwi si sono imposti nella baia di Auckland al termine di una prova infarcita di colpi di scena, dove sono caduti dai foil durante la prima poppa e sono sprofondati a oltre quattro minuti di ritardo da Luna Rossa, salvo rimontare lo svantaggio e trionfare grazie a un buco di vento in cui sono incappati gli italiani. Il Defender ora conduce la serie per 5-3 e ha bisogno di altri due successi per alzare al cielo la Vecchia Brocca, mentre a Team Prada Pirelli serve un’impresa antologica per recuperare e tenere vivo il sogno di mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo. Durante la gara-8, la giuria ha preso una decisione che è forse passata inosservata a diversi appassionati, giustamente colpiti dal crollo dii Luna Rossa dai foil. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Team Newhauna drammatica e imprevedibile gara-8 dellaCup. I Kiwi si sono imposti nella baia di Auckland al termine di una prova infarcita di colpi di scena, dove sono caduti dai foil durante la prima poppa e sono sprofondati a oltre quattro minuti di ritardo da Luna Rossa, salvo rimontare lo svantaggio e trionfare grazie a un buco di vento in cui sono incappati gli italiani. Il Defender ora conduce la serie per 5-3 e ha bisogno di altri due successi per alzare al cielo la Vecchia Brocca, mentre a Team Prada Pirelli serve un’impresa antologica per recuperare e tenere vivo il sogno di mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo. Durante la gara-8, la giuria ha preso una decisione che è forse passata inosservata a diversi appassionati, giustamente colpiti dal crollo dii Luna Rossa dai foil. La ...

