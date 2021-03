America’s Cup: Team New Zealand domina e stacca 5-3 Luna Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) La zampata (decisiva?) dei campioni in carica ha tramortito lo sfidante. Nella giornata che ha visto il recupero delle regate 7 e 8 di America’s Cup, Team New Zealand ha tagliato due volte il traguardo davanti a Luna Rossa portandosi sull’attuale 5-3 che, ovviamente, pone ancor più in alto nei pronostici l’imbarcazione neozelandese. Un piccolo dramma sportivo per il catamarano italiano che, in queste due contese, maledice anche un pizzico di sfortuna sportiva. Adesso servirà una grandissima impresa al Team di Prada per rimettersi in partita e coltivare velleità di vittoria finale contro la schiacciasassi oceanica. Le regate 7 e 8 di America’s Cup: acuti solo di Team New Zealand Questione di vento. Nonostante il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) La zampata (decisiva?) dei campioni in carica ha tramortito lo sfidante. Nella giornata che ha visto il recupero delle regate 7 e 8 diCup,Newha tagliato due volte il traguardo davanti aportandosi sull’attuale 5-3 che, ovviamente, pone ancor più in alto nei pronostici l’imbarcazione neozelandese. Un piccolo dramma sportivo per il catamarano italiano che, in queste due contese, maledice anche un pizzico di sfortuna sportiva. Adesso servirà una grandissima impresa aldi Prada per rimettersi in partita e coltivare velleità di vittoria finale contro la schiacciasassi oceanica. Le regate 7 e 8 diCup: acuti solo diNewQuestione di vento. Nonostante il ...

