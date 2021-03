America’s Cup, regate 16 e 17 marzo a rischio. Previsto poco vento per Luna Rossa-New Zealand (Di lunedì 15 marzo 2021) Emirates Team New Zealand ha piazzato il primo e cruciale break della 36ama edizione dell’America’s Cup, portandosi in vantaggio per 5-3 nei confronti di Luna Rossa. Domani i Kiwi avranno la prima opportunità per sollevare al cielo il trofeo. Non è escluso, tuttavia, che sia il meteo a prolungare la competizione per più giorni. Max Sirena lo ha già dichiarato apertamente: “Domani saremo al limite per poter gareggiare“. In effetti è atteso un vento leggerissimo ad Auckland per martedì 16 marzo, forse anche più lieve di oggi. Alle ore 16.00 il sito Predict Wind, utilizzato anche dagli organizzatori della Coppa America per comunicare le previsioni meteo, indica appena una brezza tra 4 e 5 nodi, inferiore dunque ai 6,5 previsti per poter dare il via ad una regata. La situazione dovrebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Emirates Team Newha piazzato il primo e cruciale break della 36ama edizione dell’Cup, portandosi in vantaggio per 5-3 nei confronti di. Domani i Kiwi avranno la prima opportunità per sollevare al cielo il trofeo. Non è escluso, tuttavia, che sia il meteo a prolungare la competizione per più giorni. Max Sirena lo ha già dichiarato apertamente: “Domani saremo al limite per poter gareggiare“. In effetti è atteso unleggerissimo ad Auckland per martedì 16, forse anche più lieve di oggi. Alle ore 16.00 il sito Predict Wind, utilizzato anche dagli organizzatori della Coppa America per comunicare le previsioni meteo, indica appena una brezza tra 4 e 5 nodi, inferiore dunque ai 6,5 previsti per poter dare il via ad una regata. La situazione dovrebbe ...

