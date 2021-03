America’s Cup, primo strappo di New Zealand: 5 a 3 su Luna Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) America’s Cup 2021, New Zealand allunga dopo due regate ricche di colpi di scena: ora il risultato è di 5 a 3 su Luna Rossa. New Zealand si avvicina alla America’s Cup 2021 al termine del quarto giorno di regate, quando si rompe l’equilibrio e il risultato vede i kiwi in vantaggio per 5 a 3 su Luna Rossa, che non sembra intenzionata a cedere proprio adesso, dopo aver inchiodato gli avversari sulla parità per sei regate. America’s Cup, Gara 7 a New Zealand Gara 7 e gara 8, rinviate di una giornata per assenza di vento, avvicinano New Zealand alla conquista del trofeo. Questa volta la musica cambia, rispetto alle sei regate precedenti. Luna Rossa parte bene, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)Cup 2021, Newallunga dopo due regate ricche di colpi di scena: ora il risultato è di 5 a 3 su. Newsi avvicina allaCup 2021 al termine del quarto giorno di regate, quando si rompe l’equilibrio e il risultato vede i kiwi in vantaggio per 5 a 3 su, che non sembra intenzionata a cedere proprio adesso, dopo aver inchiodato gli avversari sulla parità per sei regate.Cup, Gara 7 a NewGara 7 e gara 8, rinviate di una giornata per assenza di vento, avvicinano Newalla conquista del trofeo. Questa volta la musica cambia, rispetto alle sei regate precedenti.parte bene, ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - SPress24 : Vela, America's Cup: New Zealand è troppo veloce, 5-3 - Dome689 : RT @Open_gol: I neozelandesi prendono il largo nella quarta giornata di gare di Coppa America. Per l'equipaggio italiano ora comincia un in… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog