America's Cup, Peter Burling: "Siamo riusciti a costruirci un'opportunità e a superarli" (Di lunedì 15 marzo 2021) Team New Zealand festeggia la vittoria nella gara-7 della America's Cup e si porta avanti per 4-3 nei confronti di Luna Rossa. I Kiwi hanno effettuato il primo sorpasso in mare di questo match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender era attardato di 10" al gate-2, poi ha interpretato meglio il campo di regata e ha trionfato con merito, portandosi a tre successi dalla conquista della Vecchia Brocca. Il timoniere Peter Burling ha analizzato in questo modo la prestazione: "Siamo molto soddisfatti di come la curva di apprendimento stia andando. Le barche sono simili. Siamo riusciti a costruirci un'opportunità ed a superarli. Sicuramente la barca risponde bene. La prima l'abbiamo vinta, ...

