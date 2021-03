America’s Cup, New Zealand piazza il break. Parla Max Sirena (Di lunedì 15 marzo 2021) Sorride a New Zealand il recupero di Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup. Il Defender vince entrambe le regate e allunga 5-3 nella serie con Luna Rossa. In Gara7 Luna Rossa paga al traguardo un ritardo pesante. Dopo aver vinto la partenza, gli italiani hanno subìto il primo sorpasso di questa finale nel terzo gate. Da quel momento, con acque libere, Te Rehutai vola letteralmente e rifila un distacco di 58" ai rivali. Pazza Gara8. Il Defender va giù dal foil e paga un ritardo di oltre 4' nel secondo gate. Quando Luna Rossa sembra avviarsi verso il punto del pareggio, il nuovo colpo di scena: anche gli italiani si piantano e non riescono a ripartire. Te Rehutai torna sui foil, recupera 8' in un gate e, in una gara accorciata a 5 lati a causa dello scarso vento, porta a casa il punto del 5-3 con un vantaggio di 3'55". Nella notte tra lunedì e martedì il primo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) Sorride a Newil recupero di Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup. Il Defender vince entrambe le regate e allunga 5-3 nella serie con Luna Rossa. In Gara7 Luna Rossa paga al traguardo un ritardo pesante. Dopo aver vinto la partenza, gli italiani hanno subìto il primo sorpasso di questa finale nel terzo gate. Da quel momento, con acque libere, Te Rehutai vola letteralmente e rifila un distacco di 58" ai rivali. Pazza Gara8. Il Defender va giù dal foil e paga un ritardo di oltre 4' nel secondo gate. Quando Luna Rossa sembra avviarsi verso il punto del pareggio, il nuovo colpo di scena: anche gli italiani si piantano e non riescono a ripartire. Te Rehutai torna sui foil, recupera 8' in un gate e, in una gara accorciata a 5 lati a causa dello scarso vento, porta a casa il punto del 5-3 con un vantaggio di 3'55". Nella notte tra lunedì e martedì il primo ...

Advertising

Eurosport_IT : Ad Auckland si gareggia e New Zealand è in forma: perde in partenza ma poi rimonta in gara 7, in gara 8 doppio disl… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa battuta, New Zealand velocissima va sul 4-3 - giusmo1 : America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3… - paolobitwo : Barche volanti che non volano. Nell'8a regata di America's Cup, prima Team NZL e poi Luna Rossa, causa vento legger… - infoitsport : America's Cup: Luna Rossa cede, New Zealand avanti 5-3 -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog