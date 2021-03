America’s Cup, New Zealand ha la maggiore velocità di punta in gara 7 e 8. Quanti km/h ha raggiunto? (Di lunedì 15 marzo 2021) Team New Zealand ha vinto gara-7 e gara-8 della America’s Cup, portandosi così sul 5-3 nella serie contro Luna Rossa. Il Defender si è imposto in due regate consecutive e ha operato il break, portandosi ad appena due successi dalla conquista della Vecchia Brocca. A condizionare l’esito della prova la caduta da foil dell’equipaggio italiano nella seconda regate, quando il successo sembrava ormai garantito con quattro minuti di vantaggio. Team Prada Pirelli non agguanta il pareggio e ora servirà un’immensa rimonta per tenere aperti i conti. Nella baia di Auckland soffiava un vento leggero da 9-10 nodi, sulla carta le condizioni ideali per il sodalizio tricolore. Chiaramente con questa brezza non si sono potute raggiungere elevate velocità di punta, il fondamentale di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Team Newha vinto-7 e-8 dellaCup, portandosi così sul 5-3 nella serie contro Luna Rossa. Il Defender si è imposto in due regate consecutive e ha operato il break, portandosi ad appena due successi dalla conquista della Vecchia Brocca. A condizionare l’esito della prova la caduta da foil dell’equipaggio italiano nella seconda regate, quando il successo sembrava ormaintito con quattro minuti di vantaggio. Team Prada Pirelli non agguanta il pareggio e ora servirà un’immensa rimonta per tenere aperti i conti. Nella baia di Auckland soffiava un vento leggero da 9-10 nodi, sulla carta le condizioni ideali per il sodalizio tricolore. Chiaramente con questa brezza non si sono potute raggiungere elevatedi, il fondamentale di ...

