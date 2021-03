America's Cup. New Zealand al sorpasso, 5-3 su Luna Rossa (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa resta all’asciutto e chiude sotto 5-3 contro New Zealand la quarta giornata di regate, dopo il rinvio di ieri a causa dell’assenza di vento nella baia di Hauraki, ad Auckland. Il ‘defender’ fa bottino pieno, intascando due punti che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo sportivo più antico della storia. Tanti, e tutti molto interessanti, gli spunti in questa alba italiana di regate: la barca italiana ha confermato - nonostante l’amaro, doppio ko - di essere comunque performante e di disporre di un equipaggio assolutamente adeguato all’importanza dell’appuntamento. Certo, i padroni di casa hanno dalla loro una maggiore conoscenza dei fattori ambientali, climatici e del tipo di barche che hanno scelto per questa campagna di Coppa America. Diverse, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021)resta all’asciutto e chiude sotto 5-3 contro Newla quarta giornata di regate, dopo il rinvio di ieri a causa dell’assenza di vento nella baia di Hauraki, ad Auckland. Il ‘defender’ fa bottino pieno, intascando due punti che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo sportivo più antico della storia. Tanti, e tutti molto interessanti, gli spunti in questa alba italiana di regate: la barca italiana ha confermato - nonostante l’amaro, doppio ko - di essere comunque performante e di disporre di un equipaggio assolutamente adeguato all’importanza dell’appuntamento. Certo, i padroni di casa hanno dalla loro una maggiore conoscenza dei fattori ambientali, climatici e del tipo di barche che hanno scelto per questa campagna di Coppa. Diverse, ...

