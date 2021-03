America’s Cup, Max Sirena: “Sotto i 19 nodi ci sta cadere dal foil. Morale alto, possiamo batterli” (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 3-5. E’ diventata terribilmente in salita l’avventura della barca italiana nella 36ma edizione dell’America’s Cup. Oggi i Defender hanno piazzato un micidiale allungo ed a questo punto servirà un miracolo sportivo per poter ribaltare l’esito della contesa. Max Sirena, skipper del Team Prada Pirelli, ha analizzato le due regate odierne: “E’ stata una giornata amara, abbiamo perso entrambe le regate e non è andata ovviamente come volevamo. Siamo partiti bene in entrambe le gare, i ragazzi sono stati bravi a condurre tutta la fase di pre-partenza, abbiamo preso il lato che volevamo e abbiamo incrociato davanti alla prima virata”. Il romagnolo si è poi soffermato sulla caduta dal foil che ha compromesso la prestazione di Luna Rossa nel corso di gara-8: “E’ stata una giornata caratterizzata da grossi salti di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 3-5. E’ diventata terribilmente in salita l’avventura della barca italiana nella 36ma edizione dell’Cup. Oggi i Defender hanno piazzato un micidiale allungo ed a questo punto servirà un miracolo sportivo per poter ribaltare l’esito della contesa. Max, skipper del Team Prada Pirelli, ha analizzato le due regate odierne: “E’ stata una giornata amara, abbiamo perso entrambe le regate e non è andata ovviamente come volevamo. Siamo partiti bene in entrambe le gare, i ragazzi sono stati bravi a condurre tutta la fase di pre-partenza, abbiamo preso il lato che volevamo e abbiamo incrociato davanti alla prima virata”. Il romagnolo si è poi soffermato sulla caduta dalche ha compromesso la prestazione di Luna Rossa nel corso di gara-8: “E’ stata una giornata caratterizzata da grossi salti di ...

Advertising

giusmo1 : America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - PressMareItalia : Riprende il programma di #regate tra #LunaRossa Prada Pirelli e #EmiratesTeamNewZealand nel #Match finale della 36^… - Fprime86 : RT @SkySport: Luna Rossa giù dai foil in Gara 8 di finale di America's Cup con New Zealand. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog