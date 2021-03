America’s Cup, Max Sirena: “Morale comunque alto, possiamo batterli” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’America’s Cup ha sentenziato un verdetto durissimo per Luna Rossa che, nelle gare 7 e 8 di questa notte ad Auckland, è uscita sconfitta due volte da Team New Zealand. Il 5-3 dei neozelandesi pone una seria ipoteca sulla conquista del trofeo più ambito da parte dei campioni in carica. Max Sirena, skipper dell’imbarcazione italiana, si è detto ancora ottimista. Max Sirena resta comunque ottimista per il proseguo dell’America’s Cup Ecco le dichiarazioni dello skipper di Luna Rossa che, nelle ultime due gare, ha visto la sua imbarcazione uscire sconfitta dalla contesa contro Team New Zealand: “È stata una giornata amara, abbiamo perso entrambe le regate e non è andata ovviamente come volevamo. Siamo partiti bene in entrambe le gare, i ragazzi sono stati bravi a condurre tutta la fase di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Cup ha sentenziato un verdetto durissimo per Luna Rossa che, nelle gare 7 e 8 di questa notte ad Auckland, è uscita sconfitta due volte da Team New Zealand. Il 5-3 dei neozelandesi pone una seria ipoteca sulla conquista del trofeo più ambito da parte dei campioni in carica. Max, skipper dell’imbarcazione italiana, si è detto ancora ottimista. Maxrestaottimista per il proseguo dell’Cup Ecco le dichiarazioni dello skipper di Luna Rossa che, nelle ultime due gare, ha visto la sua imbarcazione uscire sconfitta dalla contesa contro Team New Zealand: “È stata una giornata amara, abbiamo perso entrambe le regate e non è andata ovviamente come volevamo. Siamo partiti bene in entrambe le gare, i ragazzi sono stati bravi a condurre tutta la fase di ...

Advertising

Eurosport_IT : Ad Auckland si gareggia e New Zealand è in forma: perde in partenza ma poi rimonta in gara 7, in gara 8 doppio disl… - giusmo1 : America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3… - SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte Gara 7 e Gara 8 della finale di America's Cup ?… - oknosureddit : America’s Cup 2021, notte di colpi di scena con Luna Rossa-New Zealand: video e highlights delle regate della notte… - pananka2016 : RT @Eurosport_IT: Ad Auckland si gareggia e New Zealand è in forma: perde in partenza ma poi rimonta in gara 7, in gara 8 doppio dislocamen… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog