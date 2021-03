America’s Cup, Luna Rossa tradita proprio dal vento leggero che aveva tanto invocato (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa si trova in svantaggio per 3-5 nei confronti di Emirates Team New Zealand nel corso della finale della 36ma edizione dell’America’s Cup. Un risultato che fa male, in particolare per il modo in cui è maturato. Che il Team Prada Pirelli non fosse superiore a Te Rehutai in queste condizioni era ormai assodato. Che i Kiwi risultassero però addirittura più veloci si è rivelata una sgradita sorpresa. Tornano alla mente diverse dichiarazioni da parte degli uomini di Luna Rossa. Vasco Vascotto, subito dopo la vittoria della Prada Cup, aveva affermato scherzosamente di pregare Dio per avere vento leggero contro i Defender. Max Sirena aveva rivelato che la compagine italiana si sentiva molto sicura sotto i 12 nodi. Ancora ieri ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)si trova in svantaggio per 3-5 nei confronti di Emirates Team New Zealand nel corso della finale della 36ma edizione dell’Cup. Un risultato che fa male, in particolare per il modo in cui è maturato. Che il Team Prada Pirelli non fosse superiore a Te Rehutai in queste condizioni era ormai assodato. Che i Kiwi risultassero però addirittura più veloci si è rivelata una sgradita sorpresa. Tornano alla mente diverse dichiarazioni da parte degli uomini di. Vasco Vascotto, subito dopo la vittoria della Prada Cup,affermato scherzosamente di pregare Dio per averecontro i Defender. Max Sirenarivelato che la compagine italiana si sentiva molto sicura sotto i 12 nodi. Ancora ieri ...

