America's Cup, Luna Rossa si ribalta e New Zealand avanti 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - Luna Rossa sbaglia e si ribalta. Team New Zeland avanti 5-3 nell'America's Cup. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4-4), ma poi succede l'imponderabile e la regata va ai kiwi. Così domani per Team New Zealand potrebbe essere il giorno della consacrazione e della seconda difesa vincente. I padroni di casa sono a due sole vittorie dal trionfo. La barca italiana vince le due partenze ma perde entrambe le gare disputate. Parte bene gara 7 con un vento di oltre 12 nodi, Luna Rossa entra da sinistra e riesce a mettersi a destra della barca neozelandese in posizione dominante coi kiwi alle spalle; per due lati ...

