America’s Cup | Luna Rossa sbaglia e New Zealand avanti 5-3

(Adnkronos) – Luna Rossa sbaglia e il Team New Zeland va avanti 5-3 nell'America's Cup. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4-4), ma poi succede l'imponderabile e la regata va ai kiwi. Così domani per Team New Zealand potrebbe essere il giorno della consacrazione e della seconda difesa vincente. I padroni di casa sono a due sole vittorie dal trionfo.

