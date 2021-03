America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: orari 16 marzo, tv, programma, repliche SKY e RAI (Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo entrati nella fase calda dell’America’s Cup. Luna Rossa e New Zealand domani, 16 marzo, si giocheranno gara-9 e gara-10. Nonostante il vantaggio dei Kiwi il discorso per la conquista della Vecchia Brocca è ancora apertissimo. Va da sé che l’equipaggio italiano dovrà esprimersi al meglio per tenere testa ai neozelandesi. Il punteggio, al momento, recita 5-3 in favore di New Zealand ma ricordiamo che l’America’s Cup si gioca al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista 7. Di conseguenza i margini per recuperare ci sono ancora, anche se Luna Rossa non potrà più permettersi alcun passo falso. Appuntamento fissato per le ore 4.00 italiane per la partenza di gara-9, mentre a seguire ci sarà spazio anche per il decimo capitolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo entrati nella fase calda dell’Cup.e Newdomani, 16, si giocheranno gara-9 e gara-10. Nonostante il vantaggio dei Kiwi il discorso per la conquista della Vecchia Brocca è ancora apertissimo. Va da sé che l’equipaggio italiano dovrà esprimersi al meglio per tenere testa ai neozelandesi. Il punteggio, al momento, recita 5-3 in favore di Newma ricordiamo che l’Cup si gioca al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista 7. Di conseguenza i margini per recuperare ci sono ancora, anche senon potrà più permettersi alcun passo falso. Appuntamento fissato per le ore 4.00 italiane per la partenza di gara-9, mentre a seguire ci sarà spazio anche per il decimo capitolo ...

