America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-5: le pagelle di oggi. Prova di forza impressionante per Te Rehutai (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa 3, New Zealand 5. I Kiwi firmano il primo break del Match di America’s Cup e volano a soli due punti dalla difesa del titolo, mentre il Team Prada Pirelli si trova ormai spalle al muro ed è costretto a vincere quattro delle prossime cinque regate per portare la Vecchia Brocca in Italia. Quest’oggi agli uomini di Max Sirena non è bastato vincere entrambe le partenze, subendo il sorpasso dei neozelandesi a accusando due sconfitte molto pesanti nell’economia della serie. Di seguito le pagelle della quarta giornata di gara della America’s Cup 2021. pagelle QUARTA GIORNATA America’s CUP 2021 Luna Rossa: 6,5. Day-4 pesantissimo per le residue ambizioni italiane di portare finalmente la Vecchia ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)3, New5. I Kiwi firmano il primo break del Match diCup e volano a soli due punti dalla difesa del titolo, mentre il Team Prada Pirelli si trova ormai spalle al muro ed è costretto a vincere quattro delle prossime cinque regate per portare la Vecchia Brocca in Italia. Quest’agli uomini di Max Sirena non è bastato vincere entrambe le partenze, subendo il sorpasso dei neozelandesi a accusando due sconfitte molto pesanti nell’economia della serie. Di seguito ledella quarta giornata di gara dellaCup 2021.QUARTA GIORNATACUP 2021: 6,5. Day-4 pesantissimo per le residue ambizioni italiane di portare finalmente la Vecchia ...

