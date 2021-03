America’s Cup, Luna Rossa ha vinto entrambe le partenze. Oggi non è bastato (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla fine l’equilibrio si è spezzato, in occasione della quarta giornata di gara, con Emirates Team New Zealand che ha piazzato un break di 2-0 potenzialmente decisivo per la conquista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Luna Rossa Prada Pirelli, dopo aver tenuto testa al Defender nei primi tre giorni di regate, ha pagato dazio concedendo ai Kiwi la prima mini-fuga all’interno della serie che assegnerà la tanto agognata Vecchia Brocca. Dopo otto sfide, New Zealand conduce adesso per 5-3 ed è a due soli punti dalla difesa del titolo. Sul campo di regata E, Luna Rossa è stata in grado di vincere entrambe le partenze grazie alle intuizioni della coppia Spithill-Bruni (grandissimi specialisti in questo fondamentale del match race), ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Alla fine l’equilibrio si è spezzato, in occasione della quarta giornata di gara, con Emirates Team New Zealand che ha piazzato un break di 2-0 potenzialmente decisivo per la conquista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.Prada Pirelli, dopo aver tenuto testa al Defender nei primi tre giorni di regate, ha pagato dazio concedendo ai Kiwi la prima mini-fuga all’interno della serie che assegnerà la tanto agognata Vecchia Brocca. Dopo otto sfide, New Zealand conduce adesso per 5-3 ed è a due soli punti dalla difesa del titolo. Sul campo di regata E,è stata in grado di vincerelegrazie alle intuizioni della coppia Spithill-Bruni (grandissimi specialisti in questo fondamentale del match race), ma ...

