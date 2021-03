America’s Cup, Luna Rossa derisa dai neozelandesi: “Colpita al cuore”. “L’incubo delle Idi di Marzo” (Di lunedì 15 marzo 2021) I media neozelandesi non potevano certo farsi sfuggire un’occasione così ghiotta per attaccare apertamente Luna Rossa. Dopo avere dimostrato un po’ di arroganza nelle scorse settimane, dichiarando che Team New Zealand avrebbe vinto agevolmente la America’s Cup, la stampa locale aveva insistito anche negli ultimi giorni, nonostante la serie fosse in perfetta parità. “Bombardata” e “distrutta” erano stati gli aggettivi più duri rivolti all’equipaggio italiano, capace di inchiodare i Kiwi sul 2-2 e sul 3-3 nel match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo. Stamattina, dopo il break operato dal Defender, le rotative si sono scatenate: il doppio successo di Peter Burling e compagni ha creato una spaccatura in questo rovente testa a testa, i campioni in carica si sono portati sul 5-3 e ora si trovano ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) I medianon potevano certo farsi sfuggire un’occasione così ghiotta per attaccare apertamente. Dopo avere dimostrato un po’ di arroganza nelle scorse settimane, dichiarando che Team New Zealand avrebbe vinto agevolmente laCup, la stampa locale aveva insistito anche negli ultimi giorni, nonostante la serie fosse in perfetta parità. “Bombardata” e “distrutta” erano stati gli aggettivi più duri rivolti all’equipaggio italiano, capace di inchiodare i Kiwi sul 2-2 e sul 3-3 nel match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo. Stamattina, dopo il break operato dal Defender, le rotative si sono scatenate: il doppio successo di Peter Burling e compagni ha creato una spaccatura in questo rovente testa a testa, i campioni in carica si sono portati sul 5-3 e ora si trovano ad ...

