America's Cup, James Spithill: "Possiamo farcela. Ancora non siamo alla premiazione…" (Di lunedì 15 marzo 2021) Luna Rossa è uscita sconfitta dalle due regate odierne ed ora si trova in svantaggio per 3-5 nel confronto diretto con Emirates Team New Zealand valido per l'assegnazione della 36ma Coppa America di vela. Il sodalizio italiano, capace di tenere il passo dei Kiwi nelle prime tre giornate di gara, ha dovuto incassare un break negativo di 2-0 che ha spezzato l'equilibrio in favore dei padroni di casa all'interno della serie. A questo punto, il Team Prada Pirelli è chiamato a vincere quattro delle prossime cinque regate per portare finalmente la Vecchia Brocca in Italia. "La squadra ha fatto un grandissimo lavoro e siamo riusciti a prendere il comando in entrambe le partenze – commenta James Spithill in conferenza stampa – I Kiwi però hanno regatato molto bene e quando sono passati davanti, in gara-7, hanno allungato notevolmente.

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Piergiulio58 : America’s Cup, Luna Rossa ferita da Team New Zealand: 3-5. A UN PASSO DAL BARATRO - UgoBaroni : RT @SkySport: Luna Rossa giù dai foil in Gara 8 di finale di America's Cup con New Zealand. VIDEO -

