America’s Cup, James Spithill: “Non dire gatto…Domani saremo più forti che mai” (Di lunedì 15 marzo 2021) Emirates Team New Zealand piazza il primo break della serie e chiude la quarta giornata in vantaggio 5-3, dopo aver vinto una rocambolesca gara-8 in cui aveva accusato anche un ritardo di 2 chilometro dopo la prima poppa. Luna Rossa Prada Pirelli, in una regata caratterizzata dal vento leggero, ha gettato alle ortiche la possibilità di pareggiare i conti sul 4-4 a causa di un dislocamento della barca che ha permesso ai Kiwi di rimontare e di involarsi verso il successo. A questo punto il Defender si trova a soli due punti dalla conquista dell’America’s Cup 2021, mentre l’imbarcazione italiana dovrà vincere quattro delle prossime cinque regate per alzare al cielo la Vecchia Brocca. “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Siamo caduti dai foil ad un certo punto. Abbiamo cercato di uscire dal boundary per trovare la pressione. Abbiamo fatto delle cose ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Emirates Team New Zealand piazza il primo break della serie e chiude la quarta giornata in vantaggio 5-3, dopo aver vinto una rocambolesca gara-8 in cui aveva accusato anche un ritardo di 2 chilometro dopo la prima poppa. Luna Rossa Prada Pirelli, in una regata caratterizzata dal vento leggero, ha gettato alle ortiche la possibilità di pareggiare i conti sul 4-4 a causa di un dislocamento della barca che ha permesso ai Kiwi di rimontare e di involarsi verso il successo. A questo punto il Defender si trova a soli due punti dalla conquista dell’Cup 2021, mentre l’imbarcazione italiana dovrà vincere quattro delle prossime cinque regate per alzare al cielo la Vecchia Brocca. “Nongatto se non ce l’hai nel sacco. Siamo caduti dai foil ad un certo punto. Abbiamo cercato di uscire dal boundary per trovare la pressione. Abbiamo fatto delle cose ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: America's Cup, doppia sconfitta ma anche sfortuna per Luna Rossa: ora è 5 a 3 per New Zealand - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand sorpassa Luna Rossa e si porta sul 4-3 - #America’s #DIRETTA: #Zealand -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog