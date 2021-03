America’s Cup | Francesco Bruni | “Le barche del pubblico hanno reso il vento più debole Sbagliata la virata”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) La quarta giornata di gara dell’Cup 2021 è andata in archivio ad Auckland con la doppia affermazione di Emirates Team New Zealand, capace quindi di piazzare il primo break portandosi avanti 5-3 nella serie finale contro Luna Rossa Prada Pirelli. Gli italianivinto entrambe le partenze, ma quest’oggi non è stato sufficiente per portare a casa almeno un punto e per continuare a tenere il passo dei Kiwi. Il Defender è riuscito infatti a scavalcare la barca azzurra sia in gara-7, con una prova di forza impressionante, sia in gara-8 al termine di una regata a dir poco rocambolesca. Decisivo nella seconda regata odierna il dislocamento di Luna Rossa in approccio al secondo gate di bolina, mentre poteva contare su un vantaggio superiore ai 4? su Te Rehutai. In precedenza i neozelandesi avevano avuto lo stesso problema, cadendo dai foil e ...