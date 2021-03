America’s Cup: Eclissi di Luna Rossa, i Kiwi scappano 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) Alta tensione e tante emozioni nel golfo di Hauraki, dal quale Team Prada Pirelli esce oggi con due sconfitte pesantissime. In gara-7, con un vento medio-leggero intorno ai 9/10 nodi, Luna Rossa riesce a vincere la partenza, ma nel secondo tratto di bolina arriva il primo vero sorpasso di questa lunga finale di America’s Cup. E ci fa male. Te Rehutai sfrutta un errore di scelta di team New Zealand che si butta sulla parte sinistra (che risulterà più debole) del campo gara andando dalla parte opposta in separazione. All’incrocio i Kiwi sono avanti e allungano fino a chiudere con un vantaggio di 58 secondi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Alta tensione e tante emozioni nel golfo di Hauraki, dal quale Team Prada Pirelli esce oggi con due sconfitte pesantissime. In gara-7, con un vento medio-leggero intorno ai 9/10 nodi, Luna Rossa riesce a vincere la partenza, ma nel secondo tratto di bolina arriva il primo vero sorpasso di questa lunga finale di America’s Cup. E ci fa male. Te Rehutai sfrutta un errore di scelta di team New Zealand che si butta sulla parte sinistra (che risulterà più debole) del campo gara andando dalla parte opposta in separazione. All’incrocio i Kiwi sono avanti e allungano fino a chiudere con un vantaggio di 58 secondi.

