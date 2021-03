America's Cup, doppio ko per Luna Rossa: New Zealand avanti 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - doppio ko ad Auckland per Luna Rossa nella finale di America's Cup, l'imbarcazione italiana è ora sotto 5-3 nella serie contro Team New Zealand. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4-4), ma poi succede l'imponderabile e la regata va ai kiwi. Così domani per Team New Zealand potrebbe essere il giorno della consacrazione e della seconda difesa vincente. I padroni di casa sono a due sole vittorie dal trionfo. La barca italiana vince le due partenze ma perde entrambe le gare disputate. Parte bene gara 7 con un vento di oltre 12 nodi, Luna Rossa entra da sinistra e riesce a mettersi a destra della barca neozelandese in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) -ko ad Auckland pernella finale di's Cup, l'imbarcazione italiana è ora sotto 5-3 nella serie contro Team New. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4-4), ma poi succede l'imponderabile e la regata va ai kiwi. Così domani per Team Newpotrebbe essere il giorno della consacrazione e della seconda difesa vincente. I padroni di casa sono a due sole vittorie dal trionfo. La barca italiana vince le due partenze ma perde entrambe le gare disputate. Parte bene gara 7 con un vento di oltre 12 nodi,entra da sinistra e riesce a mettersi a destra della barca neozelandese in ...

Advertising

Eurosport_IT : Ad Auckland si gareggia e New Zealand è in forma: perde in partenza ma poi rimonta in gara 7, in gara 8 doppio disl… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa battuta, New Zealand velocissima va sul 4-3 - giusmo1 : America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3… - repubblica : New Zealand-Luna Rossa 5-3: Gli highlights della regata 'più bizzarra della storia' - mright2354 : @SkySport Pessima telecronaca, ok il tifo, ma gufare e dare dei 'figli di' agli avversari è veramente maleducato.… -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup America's Cup, Luna Rossa sbaglia e New Zealand avanti 5 - 3 I Kiwi sono a due sole vittorie dal trionfo Luna Rossa sbaglia e il Team New Zeland va avanti 5 - 3 nell'America's Cup. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara - 8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4 - 4), ma poi succede l'...

Coppa America, fratelli Bruni: "Vero asino si vede in salita" ... fratello di Francesco, il timoniere di Luna Rossa, chiude il proprio commento giornaliero sulle regate dell'America's Cup su Facebook. Gabriele Bruni, detto 'Ganga', attuale allenatore della ...

Luna Rossa-Team New Zealand di Coppa America 3-5 dopo la settima e ottava regata Sky Sport America's Cup, Luna Rossa sbaglia e New Zealand avanti 5-3 (Adnkronos) - Luna Rossa sbaglia e il Team New Zeland va avanti 5-3 nell'America’s Cup. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e ...

Vela: Pelaschier, 'c'è rabbia, si fa durissima per Luna Rossa ma ragazzi preparati alle sfide' Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "C'è rabbia ovviamente, poteva essere un'altra storia, dispiace enormemente, adesso si fa durissima, bisogna cercare di andare subito sul 5-5, sarà una lotta all'ultimo san ...

I Kiwi sono a due sole vittorie dal trionfo Luna Rossa sbaglia e il Team New Zeland va avanti 5 - 3 nell''s. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara - 8 e pare lanciata verso il pareggio nella serie (4 - 4), ma poi succede l'...... fratello di Francesco, il timoniere di Luna Rossa, chiude il proprio commento giornaliero sulle regate dell''ssu Facebook. Gabriele Bruni, detto 'Ganga', attuale allenatore della ...(Adnkronos) - Luna Rossa sbaglia e il Team New Zeland va avanti 5-3 nell'America’s Cup. Ad Auckland il Team Prada Pirelli perde la settima regata ma sembra avere in mano la vittoria della gara-8 e ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "C'è rabbia ovviamente, poteva essere un'altra storia, dispiace enormemente, adesso si fa durissima, bisogna cercare di andare subito sul 5-5, sarà una lotta all'ultimo san ...