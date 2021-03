America’s Cup, come è andata Luna Rossa stanotte contro New Zealand (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora due regate decisive per Luna Rossa e Team New Zealand: ecco tutti i dettagli, come è andata per l’imbarcazione italiana Altre due regate per la Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand. Sfide decisive mentre ci avviciniamo alla fine dello storico evento tra imbarcazioni. Attualmente i neozelandesi si trovano in vantaggio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora due regate decisive pere Team New: ecco tutti i dettagli,per l’imbarcazione italiana Altre due regate per la Coppa America trae Team New. Sfide decisive mentre ci avviciniamo alla fine dello storico evento tra imbarcazioni. Attualmente i neozelandesi si trovano in vantaggio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Vdruz : America’s Cup 2021: New Zealand vince le due regate e si porta sul 5-3 - angiuoniluigi : RT @giusmo1: America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3 -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog