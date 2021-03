Ambulanti | blocchi stradali a Napoli | Mercati chiusi | siamo allo stremo Alt alle tasse e indennizzi alle imprese

(Di lunedì 15 marzo 2021) Circa trecento commercianti deihanno bloccato la strada a, occupando la curva tra via Acton e via Cesario Console. I mercatali protestano per la chiusura di tutti iin Campania, sia alimentari che di abbigliamento e altri generi. “Ristoro per gli” e “Non ho lavorato, non ti pago, soppressione tributi per l’intero anno 2020/21”. A controllarli le forze dell. I manifestanti hanno prima presidiato la sede della Regione e poi, dopo un corteo sul lungomare, hanno occupato la strada. “La protesta dei commerciantiin corso a– afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole), Gino Sciotto – è motivata e merita più di qualche considerazione da parte del Governo considerato che da ...

Advertising

Perla19733917 : RT @AScarfogliero: ????????... NAPOLI: CHIUSI ANCHE I MERCATINI RIONALI. PROTESTE DEGLI AMBULANTI. BLOCCHI STRADALI. VICIENZE DOJE FRITTUR E PE… - AScarfogliero : ????????... NAPOLI: CHIUSI ANCHE I MERCATINI RIONALI. PROTESTE DEGLI AMBULANTI. BLOCCHI STRADALI. VICIENZE DOJE FRITTUR… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti blocchi

Il Denaro

LA PROTESTA Protesta degliin via Santa Lucia a Napoli, nei pressi della sede della Regione Campania.STRADALI I manifestanti hanno bloccato il traffico all'incrocio con via Chiatamone. Sul posto è presente la ...LA PROTESTA Protesta degliin via Santa Lucia a Napoli, nei pressi della sede della Regione Campania.STRADALI I manifestanti hanno bloccato il traffico all'incrocio con via Chiatamone. Sul posto è presente la ...Circa trecento commercianti dei mercati hanno bloccato la strada a Napoli, occupando la curva tra via Acton e via Cesario Console. I mercatali protestano per la chiusura di tutti i mercati in Campania ...NAPOLI – Circa trecento commercianti dei mercati hanno bloccato la strada a Napoli ... sia alimentari che di abbigliamento e altri generi. “Ristoro per gli ambulanti” e “Non ho lavorato, non ti pago, ...