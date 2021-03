Ambiente: Boschi, ‘puntare sempre più su energie rinnovabili’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Con l’emergenza Covid sono diminuiti i gas serra, ma è solo una pausa: l’emergenza climatica continua. Secondo uno studio di ‘Global Carbon Project’ tra il 2016 e il 2019, 64 paesi hanno diminuito le emissioni di anidride carbonica ma 150 le hanno aumentate, arrivando a +0,21 miliardi di tonnellate di Co2. Incoraggiante il risultato dell’Europa (- 0,9 %) e dell’America (- 0,7%) ma non basta”. Lo scrive Maria Elena Boshi su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Con l’emergenza Covid sono diminuiti i gas serra, ma è solo una pausa: l’emergenza climatica continua. Secondo uno studio di ‘Global Carbon Project’ tra il 2016 e il 2019, 64 paesi hanno diminuito le emissioni di anidride carbonica ma 150 le hanno aumentate, arrivando a +0,21 miliardi di tonnellate di Co2. Incoraggiante il risultato dell’Europa (- 0,9 %) e dell’America (- 0,7%) ma non basta”. Lo scrive Maria Elena Boshi su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ambiente: Boschi, 'puntare sempre più su energie rinnovabili'... - Ss37223892 : RT @it_Khamenei: Coloro che sacrificano l’Ambiente per i loro interessi, distruggendo la natura e i boschi e rubando l’acqua delle falde, m… - Pissed_and_Love : @welikeduel @EnricoLetta Ambiente: diritti animali, rimboschimento, riforma forestali e lotta a incendi dolosi, ric… - Ss37223892 : RT @it_Khamenei: Coloro che sacrificano l’Ambiente per i loro interessi, distruggendo la natura e i boschi e rubando l’acqua delle falde, m… - Rezake7 : RT @it_Khamenei: Coloro che sacrificano l’Ambiente per i loro interessi, distruggendo la natura e i boschi e rubando l’acqua delle falde, m… -