Amazon verso il primo sciopero nazionale: stop alle consegne il 22 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 22 marzo, per la prima volta, non ci saranno consegne e i pacchi di Amazon rimarranno fermi. È stato infatti indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti il primo sciopero di tutta la filiera logistica e di distribuzione di Amazon in Italia. La protesta interesserà tutti: dai dipendenti dei magazzini e hub con contratto nazionale di logistica alle aziende fornitrici dei servizi di logistica, della movimentazione e della distribuzione della merce nel nostro paese. Amazon, le cause dello sciopero Lo sciopero è stato deciso dopo che la trattativa per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, “si è interrotta bruscamente a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 22, per la prima volta, non ci sarannoe i pacchi dirimarranno fermi. È stato infatti indetto dsigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ildi tutta la filiera logistica e di distribuzione diin Italia. La protesta interesserà tutti: dai dipendenti dei magazzini e hub con contrattodi logisticaaziende fornitrici dei servizi di logistica, della movimentazione e della distribuzione della merce nel nostro paese., le cause delloLoè stato deciso dopo che la trattativa per la contrattazione di secondo livello della filiera, “si è interrotta bruscamente a ...

