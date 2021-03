"Allora sto lontano". Arisa umiliata da Rudy Zerbi: imbarazzante doppio senso, gelo in studio. Lo ha detto davvero... (Di lunedì 15 marzo 2021) Raffica di (imbarazzanti) doppi sensi ad Amici 20 tra Arisa e Rudy Zerbi. La cantante abruzzese, giudice e insegnante di canto nello storico talent di Maria De Filippi su Canale 5, è tornata in studio dopo la settimana trascorsa al Festival di Sanremo, che l'ha vista intervenire in video-collegamento. E accanto al "nemico" Zerbi ripartono le scintille. Nel daytime si esibisce Raffaele Renda, allievo e "cocco" di Arisa. A Rudy non piace, e lo critica apertamente sostenendo che il ragazzo sia troppo "freddo", che "non arrivi" come si dice in gergo, che non emozioni. "A me è capitato addirittura di avere reazioni fisiche mentre canta Raffaele", è la replica stizzita di Arisa, che contrattacca. "Tipo crampi allo stomaco? Allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Raffica di (imbarazzanti) doppi sensi ad Amici 20 tra. La cantante abruzzese, giudice e insegnante di canto nello storico talent di Maria De Filippi su Canale 5, è tornata indopo la settimana trascorsa al Festival di Sanremo, che l'ha vista intervenire in video-collegamento. E accanto al "nemico"ripartono le scintille. Nel daytime si esibisce Raffaele Renda, allievo e "cocco" di. Anon piace, e lo critica apertamente sostenendo che il ragazzo sia troppo "freddo", che "non arrivi" come si dice in gergo, che non emozioni. "A me è capitato addirittura di avere reazioni fisiche mentre canta Raffaele", è la replica stizzita di, che contrattacca. "Tipo crampi allo stomaco?...

