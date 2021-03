Ali d’oro per Erika Raballo È la prima top gun italiana «Un sogno che inseguo dall’età di 16 anni»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Ali” per la giovane, classe 1996, originaria di Alba nel cuneese. Nominatadonna pilota di velivoli d’attacco della Marina Militare. L’agognato attestato è arrivato al termine del corso di addestramento presso la Naval Air Station di Meridian, in Mississippi. Con i “Tigers” del Training Squadron 9. Al termine di un percorso oltreoceano che si è concluso con il corso avanzato al Vt9.donna pilotadi jet militari Non è raro che i piloti della Marinasi addestrino negli Usa. Anche perché sono destinati alla linea di volo che utilizza gli stessi veivoli dei Marines, l’Av8 Harrier II e l’F35 nella versione B a decollo corto e atterraggio ...