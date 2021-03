Alda D’Eusanio parla della sua espulsione: “C’era una psicologa, non ho potuto neanche riprendere lo spazzolino da denti” (Di lunedì 15 marzo 2021) Alda D’Eusanio torna a parlare della sua espulsione Nell’ultimo numero del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista ad Alda D’Eusanio. La giornalista è tornata a parlare della sua espulsione al Grande Fratello Vip 5, avvenuta da un momento all’altro il sabato sera dello scorso 6 febbraio. Infatti, dopo che gli autori l’hanno chiamata in confessionale, la 70enne è uscita da una porta secondaria e non ha la possibilità di saltare i suoi compagni d’avventura. Addirittura quest’ultimi non potevano menzionarla e di parlare della sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. La giornalista spiega come ha lasciato la casa di Cinecittà Intervistata dal periodico diretto da Riccardo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021)torna aresuaNell’ultimo numero del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista ad. La giornalista è tornata aresuaal Grande Fratello Vip 5, avvenuta da un momento all’altro il sabato sera dello scorso 6 febbraio. Infatti, dopo che gli autori l’hanno chiamata in confessionale, la 70enne è uscita da una porta secondaria e non ha la possibilità di saltare i suoi compagni d’avventura. Addirittura quest’ultimi non potevano menzionarla e diresua uscita dalla casa più spiata d’Italia. La giornalista spiega come ha lasciato la casa di Cinecittà Intervistata dal periodico diretto da Riccardo ...

