Al Bano e Romina Power ritorno a Sanremo. L’appello del cantante (Di lunedì 15 marzo 2021) Al Bano Carrisi lancia un nuovo appello a Romina Power, sperando in una nuova collaborazione con l’ex moglie, questa volta per partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Sulle pagine del settimanale DiPiù, il cantante di Cellino San Marco ha voluto inviare un messaggio all’artista americana. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci – … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 marzo 2021) AlCarrisi lancia un nuovo appello a, sperando in una nuova collaborazione con l’ex moglie, questa volta per partecipare al prossimo Festival di. Sulle pagine del settimanale DiPiù, ildi Cellino San Marco ha voluto inviare un messaggio all’artista americana. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci – … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

activbee : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - Ghost_who_walk : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita (Schlagerchampions 13-1-2018) - Eva46066343 : Io e Giulia già in modalità Alexa play: “Nostalgia Canaglia” di Al Bano e Romina #prelemi - gventinove : Al Bano tornerà a #Sanremo con Romina #sticazzi #leredita - lacittanews : Sarà nostalgia o desiderio di un nuovo inizio? Forse è presto per dirlo, ma le ultime uscite di Al Bano sembrano pu… -