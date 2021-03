Air Spa subentra nel finanziamento del Consorzio Asi: eliporto diventerà nuovo headquarter (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Air Spa subentra al Consorzio Asi quale soggetto beneficiario del finanziamento relativo alla realizzazione dell’eliporto. Nascerà lì il nuovo quartier generale del gruppo Air. Dopo l’ok della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Campania, questa mattina è stato siglato l’accordo tra l’amministratore unico di Air Spa, Anthony Acconcia, e il presidente del Consorzio Asi, Vincenzo Sirignano. Con la firma del protocollo Air Spa, società che si occupa della realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all’esercizio del Trasporto di persone, subentra nel finanziamento – pari a € 5.298.265,22 – di cui era beneficiario l’Ente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Air SpaalAsi quale soggetto beneficiario delrelativo alla realizzazione dell’. Nascerà lì ilquartier generale del gruppo Air. Dopo l’ok della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Campania, questa mattina è stato siglato l’accordo tra l’amministratore unico di Air Spa, Anthony Acconcia, e il presidente delAsi, Vincenzo Sirignano. Con la firma del protocollo Air Spa, società che si occupa della realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all’esercizio del Trasporto di persone,nel– pari a € 5.298.265,22 – di cui era beneficiario l’Ente ...

Advertising

anteprima24 : ** Air Spa subentra nel #Finanziamento del Consorzio Asi: #Eliporto diventerà nuovo #Headquarter **… - Strappini_Spa : ????CATALOGO AUTO ???? FIAT 124 SPIDER 1.4 M-AIR Per saperne di più clicca qui ?? - drag_on_air : Non è un discorso negazionista: non è che durante la settimana stiamo alla spa, o in completo relax. Si lavora, si… -