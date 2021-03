Aifa: “Vaccino AstraZeneca sospeso su tutto il territorio nazionale” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca è stato sospeso su tutto il territorio nazionale. A comunicarlo l’Aifa, che ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo del Vaccino AstraZeneca “su tutto il territorio nazionale”. Questa decisione, secondo l’Agenzia: “E’ stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”. L’Aifa infatti: “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. L’Agenzia del Farmaco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilè statosuil. A comunicarlo l’, che ha deciso di estendere “in via delprecauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”, il divieto di utilizzo del“suil”. Questa decisione, secondo l’Agenzia: “E’ stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”. L’infatti: “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. L’Agenzia del Farmaco ...

