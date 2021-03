Aifa: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di lunedì 15 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

RaiNews : Aifa: sospensione precauzionale vaccino #AstraZeneca in Italia - RegioneLazio : #Coronavirus: AIFA sospende in via precauzionale e temporanea la somministrazione del vaccino #AstraZeneca in Itali… - GiovanniToti : A seguito della notizia della sospensione precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino #AstraZeneca, ho parlato con… - Dott_Moresco : RT @Mr_Ozymandias: Con una nota ufficiale L'Aifa ha informato la sospensione del #vaccino AstraZeneca, invitando alla calma tutte le cavie. - akipopilo : RT @Mr_Ozymandias: Con una nota ufficiale L'Aifa ha informato la sospensione del #vaccino AstraZeneca, invitando alla calma tutte le cavie. -