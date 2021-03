AIFA sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio italiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di sospendere in via precauzionale e temporanea, l’utilizzo del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 su tutto il territorio nazionale. La decisione è arrivata dopo che altri Stati Europei come Germania e Francia hanno deciso sempre in via precauzionale di sospendere il vaccino, in attesa di ulteriori approfondimenti. L’AIFA in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, vieta in modo temporaneo l’utilizzo del vaccino su tutto il territorio italiano. Si valuteranno congiuntamente tutti gli eventi segnalati a seguito della vaccinazione. Inoltre sarà la stessa agenzia italiana del farmaco a rendere noto delle varie ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso dire in viae temporanea, l’utilizzo delcontro il Covid-19 suilnazionale. La decisione è arrivata dopo che altri Stati Europei come Germania e Francia hanno deciso sempre in viadire il, in attesa di ulteriori approfondimenti. L’in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, vieta in modo temporaneo l’utilizzo delsuil. Si valuteranno congiuntamente tutti gli eventi segnalati a seguito della vaccinazione. Inoltre sarà la stessa agenzia italiana del farmaco a rendere noto delle varie ...

