Aifa sospende AstraZeneca, cosa accade ora con le prenotazioni (e il nodo di chi ha fatto la prima dose) (Di lunedì 15 marzo 2021) Decine di migliaia di prenotazioni di vaccinazioni in tutta Italia saltano. La sospensione decisa da Aifa, in via precauzionale, dell'utilizzo del preparato di AstraZeneca, rischia di alimentare... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) Decine di migliaia didi vaccinazioni in tutta Italia saltano. La sospensione decisa da, in via precauzionale, dell'utilizzo del preparato di, rischia di alimentare...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - repubblica : Astrazeneca, l'Aifa sospende in via precauzionale l'utilizzo in tutta Italia - Corriere : L’Aifa sospende AstraZeneca in tutta Italia. Stop anche in Germania e in Francia in attesa «del parere dell’Ema di… - marta_branca : RT @Aifa_ufficiale: #AIFA sospende in via precauzionale e temporanea il #vaccinocovid di #AstraZeneca - la_pally : RT @PastorellaGiu: #AIFA sospende #AstraZeneca senza dare motivazioni. Cos'è cambiato rispetto a ieri, quando il #vaccino veniva definito s… -