Aifa | ' Presto indicazioni a chi ha già avuto la prima dose | vaccino sicuro' In settimana i dati Ema

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lo stop è 'precauzionale e temporaneo'. L'Agenzia italiana del farmaco motiva così la sospensione del Covid - 19 in tutta Italia. Una decisione presa ' in attesa dei pronunciamenti dell'EMA ' e ' in ...

Ultime Notizie dalla rete : Aifa Presto

L', rende noto la stessa Agenzia, 'in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. Il comitato ...Il direttore generale dell', comunque, tranquillizza tutti: "Io mi sento di dire il vaccino è sicuro, anche avendo rivisto tutti i dati. Non è stato approvato troppo: è stato approvato con ...Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa di sospendere su tutto il territorio nazionale la somministrazione del vaccino ...Somministrazioni bloccate su tutto il territorio nazionale come già deciso, tra le altre, anche da Germania e Francia. L’assessore Donini: “Spero che arrivi presto una decisione definitiva per prosegu ...