Aguero | accordo con il Barcellona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilavrebbe chiuso per Sergio. Per el Khun, che arriverebbe dal Manchester City a parametro zero, sarebbe pronto un contratto biennale. Niente Serie A, dunque, per l’argentino, accostato a Juventus e Inter.sarà l’erede di Messi? Dovrebbe essere proprio lui a raccogliere la pesante eredità della Pulce, dato come probabile partente dopo il tiro e molla della passata stagione. Sebbene sia stato frenato da numerosi infortuni e dal Covid, el Khun rappresenta ancora un indisusso talento anche a 32 anni, come dimostrato nel match che il Manchester City ha vinto contro il Fulham per 3-0.La rete siglata su calcio di rigore ha spezzato un digiuno che durava da 417 giorni, iniziato nel gennaio del 2020 in occasione della sfida contro lo Sheffield United. Una buona notizia per il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ...