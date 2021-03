Agostino Miozzo lascia il Cts per dedicarsi alla scuola: nuovo incarico per il ministro Bianchi (Di lunedì 15 marzo 2021) Agostino Miozzo lascia il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts). Come scrive il Corriere della Sera, lavorerà con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi della scuola, segnata da un anno di pandemia e di nuovo chiusa per la crescita dei contagi. La decisione, concordata con Palazzo Chigi e con il ministro della Salute Roberto Speranza, è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni inviata al premier Mario Draghi, allo stesso Speranza e al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Miozzo ha scritto che «nel tempo sono state progressivamente modificate le competenze e il ruolo originale» del Cts, ha concordato sulla necessità di una «sostanziale ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021)il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts). Come scrive il Corriere della Sera, lavorerà con ildell’Istruzione Patrizioperai problemi della, segnata da un anno di pandemia e dichiusa per la crescita dei contagi. La decisione, concordata con Palazzo Chigi e con ildella Salute Roberto Speranza, è stata ufficializzata ieri con una lettera di dimissioni inviata al premier Mario Draghi, allo stesso Speranza e al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.ha scritto che «nel tempo sono state progressivamente modificate le competenze e il ruolo originale» del Cts, ha concordato sulla necessità di una «sostanziale ...

