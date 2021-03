Agostino Miozzo lascia il Cts e affianca Bianchi all' istruzione

Advertising

Corriere : ?? Ieri la lettera a Draghi - Open_gol : Da coordinatore degli esperti del Cts, Miozzo passa a seguire più da vicino il dossier della scuola alle prese con… - anna30048679 : Agostino #Miozzo, nel bel mezzo del piano vaccinale e 3 ondata... lascia il #Cts: nuovo incarico a fianco di Bianch… - MicheleTonello3 : RT @Gianmar26145917: Agostino #Miozzo lascia il #CTS in accordo con #PalazzoChigi e andrà a collaborare con il ministro dell'istruzione #Bi… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Agostino Miozzo lascia il Cts: nuovo incarico a fianco di Bianchi al ministero dell’Istruzione- ?@Corriere? #Sarzanini h… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Miozzo

lascia il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico - scientifico e affiancherà il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. La decisione, concordata con Palazzo Chigi e con il ...lascia il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico - scientifico: lavorerà, come scrive il Corriere della Sera, con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai ...Agostino Miozzo lascia il ruolo di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico: come anticipa Il Corriere della Sera, Miozzo lavorerà insieme al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per ...Cts, Agostino Miozzo lascia il ruolo di coordinatore e andrà ad affiancare il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a quanto scrive il quotidiano Il Corriere della Sera.