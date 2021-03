Agostino Miozzo lascia il Cts. Collaborerà con il ministro dell’Istruzione per la ripartenza della scuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Agostino Miozzo lascia il Cts. L’ ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Collaborerà con il ministro dell’Istruzione Bianchi. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo lascia il Cts e inizia una nuova esperienza al fianco di Patrizio Bianchi, che da poche settimane è ministro della Pubblica istruzione del governo Draghi. Miozzo lascia il Cts Miozzo ha deciso di dedicarsi ad un mondo in piena crisi ormai da un anno, quello della scuola. Per questo motivo il coordinatore (ormai ex) lascia il Cts per affiancare il ministro Patrizio Bianchi, che si ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)il Cts. L’ ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientificocon ilBianchi. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientificoil Cts e inizia una nuova esperienza al fianco di Patrizio Bianchi, che da poche settimane èPubblica istruzione del governo Draghi.il Ctsha deciso di dedicarsi ad un mondo in piena crisi ormai da un anno, quello. Per questo motivo il coordinatore (ormai ex)il Cts per affiancare ilPatrizio Bianchi, che si ...

