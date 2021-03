Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 15 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) vaccini anti-Covid in Italia: l’Aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate 15 marzo 2021 Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’Aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia Ore 07.00 – consegnate 7,8 milioni di dosi, somministrate 6,7 milioni – Al momento in ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021)in: l’sulle15Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’sulledi vaccinoinOre 07.00 –7,8 milioni di6,7 milioni – Al momento in ...

