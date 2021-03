Agenzia Italiana del Farmaco difende AstraZeneca: “Allarme sicurezza ingiustificato” (Di lunedì 15 marzo 2021) In uno dei momenti più cruciali e delicati dall’inizio della pandemia, con l’inizio da oggi di altre tre settimane di zona rossa sul territorio nazionale e con la campagna vaccinale in forte ritardo in tutta Europa, non si placano i timori e le polemiche sul vaccino AstraZeneca. A cercare di riportare un po’ di calma e raziocinio nel dibattito pubblico ci pensa l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) attraverso un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri. “I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’Allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato” si legge nella nota. Le autopsie confermano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) In uno dei momenti più cruciali e delicati dall’inizio della pandemia, con l’inizio da oggi di altre tre settimane di zona rossa sul territorio nazionale e con la campagna vaccinale in forte ritardo in tutta Europa, non si placano i timori e le polemiche sul vaccino. A cercare di riportare un po’ di calma e raziocinio nel dibattito pubblico ci pensa l’AIFA (del) attraverso un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri. “I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccinohanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’legato alladel vaccinonon è giustificato” si legge nella nota. Le autopsie confermano ...

