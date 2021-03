Agente Mario Rui: «Ha giocato meno in questo periodo, magari sarà incazzato e farà bene a Roma» (Di lunedì 15 marzo 2021) Mario Giuffredi, Agente tra gli altri di Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato a Radio Marte dei suoi assistiti Mario Giuffredi, Agente tra gli altri di Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato a Radio Marte dei suoi assistiti. «Napoli? Il dispiacere di quest’anno è che abbia recuperato tardi Osimhen e Mertens, la squadra è cambiata. Il Milan ieri era devastato dagli infortuni. Va capito che il rendimento del Napoli è stato altalenante perché dovuto agli infortuni o al COVID-19. Il clima creato intorno a Gattuso e alla squadra non credo sia stato dovuto ai tifosi. Penso che anzi i tifosi siano stati la parte più buona. Questa tensione penso sia stata più creata dall’ambiente del giornalismo. C’è chi forse ha una mentalità prettamente volta a screditarie. Non faccio di tutta l’erba un fascio, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)Giuffredi,tra gli altri di Di Lorenzo eRui, ha parlato a Radio Marte dei suoi assistitiGiuffredi,tra gli altri di Di Lorenzo eRui, ha parlato a Radio Marte dei suoi assistiti. «Napoli? Il dispiacere di quest’anno è che abbia recuperato tardi Osimhen e Mertens, la squadra è cambiata. Il Milan ieri era devastato dagli infortuni. Va capito che il rendimento del Napoli è stato altalenante perché dovuto agli infortuni o al COVID-19. Il clima creato intorno a Gattuso e alla squadra non credo sia stato dovuto ai tifosi. Penso che anzi i tifosi siano stati la parte più buona. Questa tensione penso sia stata più creata dall’ambiente del giornalismo. C’è chi forse ha una mentalità prettamente volta a screditarie. Non faccio di tutta l’erba un fascio, ...

