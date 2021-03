Adani: “Juventus? Strada giusta, ma sbagliato l’esonero di Sarri” (Di martedì 16 marzo 2021) Arrivano della parole di incoraggiamento per la Juventus, sono quelle dell'ex calciatore ed attuale opinionista di Sky Daniele Adani, intervenuto durante la puntata odierna della Bobo Tv su Twitch con gli amici Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: "La Juventus ha intrapreso una Strada giusta come guida tecnica con mister Sarri prima e con Pirlo dopo - esordisce Adani nel corso della diretta streaming -. I bianconeri cercano un allenatore che voglia dominare il gioco, puntando su un tipo di calcio europeo e internazionale. Poi sappiamo anche che un determinato percorso necessita però di supporto, di investimenti e soldi, di giocatori giusti, in linea con le idee che si hanno. La scelta di mandare via Sarri l'anno scorso è stata sbagliata, ma ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Arrivano della parole di incoraggiamento per la, sono quelle dell'ex calciatore ed attuale opinionista di Sky Daniele, intervenuto durante la puntata odierna della Bobo Tv su Twitch con gli amici Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: "Laha intrapreso unacome guida tecnica con misterprima e con Pirlo dopo - esordiscenel corso della diretta streaming -. I bianconeri cercano un allenatore che voglia dominare il gioco, puntando su un tipo di calcio europeo e internazionale. Poi sappiamo anche che un determinato percorso necessita però di supporto, di investimenti e soldi, di giocatori giusti, in linea con le idee che si hanno. La scelta di mandare vial'anno scorso è stata sbagliata, ma ...

Advertising

gilnar76 : Adani ne è sicuro: «Quella è s ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ItaSportPress : Adani: 'Juventus? Strada giusta, ma sbagliato l'esonero di Sarri' - - AntoDPrete : BOBO TV: SI PARLA DELLA JUVENTUS. LELE ADANI:'LA JUVE NON PUÒ COMPETERE ... - infoitsport : Adani: 'Juventus esempio chiaro di come il calcio italiano sia inadeguato all'Europa' - infoitsport : Adani: 'Calcio in Italia non adeguato alla richiesta Europa, la riprova arriva dalla Juventus' -