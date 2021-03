Ad Roma | “Risposta della Lega su Juve-Napoli è più ridicola della decisione presa”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Braccio di ferro tra lae laCalcio in merito all’ormai discussa vicenda del rinvio di, gara prevista il 17 marzo e rinviata, dopo accordi tra società e, al 7 aprile. Laaveva fatto recapitare una lettera allaCalcio, dove gli venisse spiegato un pò il motivo di questasul rinvio.arrivata ieri sera, che non soddisfa la società capitolina. L’ad, Fienga, ha parlato, a margine dell’udienza del Coni sul 3-0 a tavolino con il Verona, di questa vicenda. Queste le sue parole: “La lettera che ho inviato allami sembra fosse abbastanza chiara, non vorrei dire altro. Preferisco non commentare la ...

...contro il Napoli in programma il prossimo turno di campionato " ha ricevuto unache però, stando alle parole del dirigente, non soddisfa per nulla la società romana. Caso Diawara, la: '...Tutte le notizie sulla squadraLa Roma aveva ammesso, ovviamente, l'inserimento in lista Under 23 del giocatore (nato nel 1997) ma aveva sottolineato come non ne avesse avuto alcun vantaggio contro il Verona "Risposta più ridicola ...