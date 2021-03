A Montesarchio un ulivo per ogni vittima del Covid | “L’albero di Antonio c’è”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Piantiamo un albero sulla Torre per ricordare le vittime deldic’è”.non dimentica le vittime della pandemia e ai piedi della Torre del comune caudino nasce un “bosco della memoria” dedicato alle persone scomparse. Il Comune di, nella persona del Vice Sindaco dott.ssa Annalisa Clemente – assessore attività produttive e lavoro -, l’ Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, presidente dr. Costantino Caturano, aderendo alla proposta di ricordare i cittadini dideceduti a causa del Coronavirus dal 20 febbraio 2020, hanno deciso di piantare nel terreno circostante la Torre un albero in loro memoria. La pianta di ...

aderendo alla proposta di ricordare i cittadini di Montesarchio deceduti a causa del Coronavirus dal 20 febbraio 2020, hanno deciso di piantare nel terreno circostante la Torre un albero in loro ...
Un albero per ricordare il sacrificio dei cittadini montesarchiesi spirati a causa del Covid. E' questa l'iniziativa che verrà intrapresa a Montesarchio e, in particolare, nell'area prossima alla Torr ...