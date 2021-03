"A Crotone buttano le dosi avanzate di vaccino". Burioni: "Sempre peggio" (Di lunedì 15 marzo 2021) “Nella mia città, Crotone, nella vaccinazione degli over 80, se rimangono dosi e non si trovano ultra80eni nel corso della giornata, vengono buttate perché non permettono somministrazioni dell’ultimo minuto al di fuori di questa fascia”. La segnalazione è arrivata via mail a Roberto Burioni, che ha deciso di condividere su Twitter lo screenshot del testo, accompagnato da un commento: “Sempre peggio”. “Come si può intervenire in questi casi? A chi bisogna denunciare?” chiede un uomo nella mail, pubblicata anonima sui social dal virologo. Questo il racconto condiviso con il medico, per il quale chiede consulenza: “Mio padre è medico di base, l’altro giorno vaccinando i suoi pazienti over 80 erano rimaste delle dosi, un primario ha proposto di somministrare ai pazienti dializzati che si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Nella mia città,, nella vaccinazione degli over 80, se rimangonoe non si trovano ultra80eni nel corso della giornata, vengono buttate perché non permettono somministrazioni dell’ultimo minuto al di fuori di questa fascia”. La segnalazione è arrivata via mail a Roberto, che ha deciso di condividere su Twitter lo screenshot del testo, accompagnato da un commento: “”. “Come si può intervenire in questi casi? A chi bisogna denunciare?” chiede un uomo nella mail, pubblicata anonima sui social dal virologo. Questo il racconto condiviso con il medico, per il quale chiede consulenza: “Mio padre è medico di base, l’altro giorno vaccinando i suoi pazienti over 80 erano rimaste delle, un primario ha proposto di somministrare ai pazienti dializzati che si ...

