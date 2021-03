A Cortina gli sciatori della Campania vincono il Criterium Nazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAddentano le loro medaglie, proprio come hanno fatto solo un mese fa i campioni internazionali dello sci dei Mondiali a Cortina, i giovani atleti del Comitato campano, che hanno conquistato i podi del Criterium Nazionale under 12. Ben due vittorie, domenica nel gigante, di Giada d’Antonio e Marco Mancini, un bronzo di Gaia Porzio e un argento conquistato da Emma Cricri’ nello slalom di sabato. Quattro giovani promesse dello sci Nazionale che, oltre a rendere orgoglioso il nostro comitato, riempiono di gioia lo sci club Vesuvio, per il quale sono tesserati i tre piccoli Campioni, ed il Sai Napoli, club di appartenenza della Cricrì. Non solo vittorie, ma anche schiaccianti. La “Black Panther” Giada d’Antonio (come la chiama la sua mamma) è schizzata dal cancelletto di partenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAddentano le loro medaglie, proprio come hanno fatto solo un mese fa i campioni internazionali dello sci dei Mondiali a, i giovani atleti del Comitato campano, che hanno conquistato i podi delunder 12. Ben due vittorie, domenica nel gigante, di Giada d’Antonio e Marco Mancini, un bronzo di Gaia Porzio e un argento conquistato da Emma Cricri’ nello slalom di sabato. Quattro giovani promesse dello sciche, oltre a rendere orgoglioso il nostro comitato, riempiono di gioia lo sci club Vesuvio, per il quale sono tesserati i tre piccoli Campioni, ed il Sai Napoli, club di appartenenzaCricrì. Non solo vittorie, ma anche schiaccianti. La “Black Panther” Giada d’Antonio (come la chiama la sua mamma) è schizzata dal cancelletto di partenza ...

